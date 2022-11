Tennisveteraan Fernando Verdasco krijgt korte schorsing voor inbreuk op dopingregels

De 39-jarige Fernando Verdasco gaf de inbreuk toe, maar legde uit dat hij het middel op medisch voorschrift mag gebruiken. Hij was evenwel vergeten zijn Therapeutic Use Exemption (TUE), een officiële toelating om het product in te nemen, te vernieuwen bij het wereldantidopingagentschap WADA. Inmiddels is dat wel gebeurd.

De ITIA zegt "te aanvaarden dat de speler niet de intentie had vals te spelen" en de inbreuk "onopzettelijk en onvrijwillig" was. Daardoor wordt de standaardsanctie van 2 jaar ingekort tot 2 maanden.

Verdasco won in zijn carrière 7 ATP-titels, speelde de halve finale op de Australian Open van 2009 en haalde dat jaar de 7e plaats op de ATP-ranking.