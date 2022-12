Djorkaeff Reasco, Xavi Simons, Romario Ibarra...: deze WK-spelers werden vernoemd naar andere voetballers

Sommige spelers op het WK in Qatar hebben het voetbal met de paplepel meegekregen. Of zelfs nog vroeger dan dat, want enkele deelnemers aan dit WK werden wel erg letterlijk vernoemd naar een illustere voorganger.

Romelu Lukaku

Zonder twijfel de bekendste naam in dit lijstje, maar niet iedereen weet dat Romelu zijn bijzondere voornaam te danken heeft aan zijn vader Roger, zelf profvoetballer geweest bij onder meer Seraing en Ekeren. Roger zocht voor de naam van zijn eerstgeboren zoon inspiratie bij zijn eigen naam. ROger MEnama LUkaku ofwel Romelu.

Djorkaeff Reasco

In 1998 werd Frankrijk in eigen land wereldkampioen met Youri Djorkaeff als essentiële pion op het middenveld. De Ecuadoraanse international Neicer Reasco had net gehoord dat hij vader zou worden. 7 maanden later werd Djorkaeff Reasco geboren. Die zou het net als zijn vader tot op het WK voetbal schoppen. Vlak voor de match van Ecuador tegen Senegal werden Djorkaeff en Djorkaeff (tegenwoordig analist voor de Franse tv) aan elkaar gekoppeld.

Xavi Simons

Als Xavi Simons bij Barcelona was gebleven (hij zat er 9 jaar in de jeugd), had hij momenteel kunnen spelen onder de coach waarnaar hij vernoemd is. De Nederlandse ex-prof Regillio Simons had zijn oudste zoon al naar Faustino Asprilla genoemd, maar voor zijn broertje zocht hij het nog een klasse hoger, bij Barcelona-legende Xavi Hernandez, kortweg Xavi.

Gleison Bremer

Gleison Bremer versierde afgelopen zomer een toptransfer van Torino naar Juventus, maar bij de nationale ploeg van Brazilië kon hij zich op dit WK nog niet tonen.



Op het eerste gezicht herken je geen ex-voetballer in de naam van Gleison Bremer, maar zijn vader ging iets meer de fonetische toer op toen hij zijn zoon vernoemde naar de voormalige Duitse international Andy Brehme, de man die het enige doelpunt maakte in de WK-finale van 1990. Treedt Bremer straks in de voetsporen van zijn naamgenoot?

Leroy Sané

Ook geen evidentie om de ex-voetballer te herkennen in de naam van Leroy Sané. Sané is de zoon van een olympische gymnaste en een ex-profvoetballer. Souleymane Sané werd in 1990 voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Senegal door de Fransman Claude Le Roy. Le Roy werd Leroy - meteen ook op zijn Engels uitgesproken - en de zoon stak zijn vader de loef af door met Duitsland de eindronde van een WK te bereiken.

Giovanni Reyna

Souleymane Sané liet zich inspireren door zijn trainer, Claudio Reyna door zijn ploegmaat. De Amerikaanse middenvelder speelde bij de Glasgow Rangers samen met Giovanni van Bronckhorst en die vriendschap motiveerde Claudio om zijn zoon Giovanni te noemen. Begin dit jaar stond Van Bronckhorst als coach van Rangers nog tegenover Dortmund-speler Reyna in de Europa League, ofwel Giovanni vs. Giovanni.

Ali Karimi

Ali Karimi is misschien wel de beste speler die Iran ooit heeft voortgebracht. Van 2005 tot 2007 kwam Karimi uit voor Bayern München en hij verzamelde ook 127 caps voor zijn land. In zijn land groeide hij uit tot een volksheld. Toen een jeugdcoach aan een van zijn spelertjes vroeg wat zijn naam was, kreeg die een klap omdat hij 'Ali Karimi' zei. De trainer dacht dat de jongen een grapje maakte, maar de jonge Ali Karimi was enkel vernoemd naar zijn illustere voorganger. De carrière van zijn naamgenoot zal Karimi niet evenaren, maar hij heeft hem wel al geëvenaard door ook op een Wereldbeker te spelen.

Romario Ibarra

Helemaal zeker is het niet dat Romario Ibarra naar de befaamde Braziliaanse goalgetter Romario de Souza Faria is vernoemd, maar het is wel erg toevallig dat de Ecuadoraanse vleugelspeler enkele maanden na de Braziliaanse wereldtitel van 1994 - met daarbij een hoofdrol voor Romario - is vernoemd.

