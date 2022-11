Deze week gaat de ticketverkoop voor de Olympische Spelen van Parijs van start

Wie kans wil maken op toegangskaarten, moet zich voor 31 januari 2023 registreren op de website https://tickets.paris2024.org. Daar kunnen fans zich inschrijven voor een loting. De winnaars daarvan krijgen tussen 15 februari en 15 maart 2023 een tijdslot van 48 uur om hun tickets te kopen.

Fans kunnen zogenaamde "Make Your Games"-pakketten samenstellen. Daarmee kan men 3 sessies kiezen uit alle sporten op het programma, met een beperking van maximaal 6 tickets per sessie.

Later volgt nog een 2e fase waarin vanaf mei 2023 losse tickets worden verkocht.

In totaal zullen bijna 10 miljoen tickets voor de Olympische Spelen in Parijs beschikbaar zijn, waarvan 1 miljoen voor 24 euro en bijna de helft voor 50 euro of minder voor het grote publiek. In het najaar van 2023 worden meer dan 3 miljoen tickets verkocht voor de Paralympische Spelen