Aster Nzeyimana over Spaans-Duitse clash: "Gavi doet aan Spaanse Gegenpressing"

Wie Spanje nog niet bij de topfavorieten voor dit WK had gerekend, zal na de machtsontplooiing tegen Costa Rica toch stilaan met twijfels zitten. Vanavond nemen ze het in groep E op tegen de wankelende Duitsers in een absolute kraker. In de WK-tribune blikte Aster Nzeyimana al even vooruit.