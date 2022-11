Blijft Sander Armée wielrenner? "Het hangt ervan af welke job ik eerst vind"

Vorig jaar gooide Cofidis Sander Armée in deze periode een reddingsboei toe. Nu tast de Vuelta-ritwinnaar van 2017 nog in het duister. "De plekjes in het peloton zijn duur", zegt Armée. "Mijn manager zoekt nog altijd naar een team voor mij, ik sta voor alles open." Armée staat voor meer open dan enkel koers: "Ik ben ook aan het kijken voor andere jobs. Voordat ik profrenner werd, heb ik vastgoed gestudeerd. Werken in die sector spreekt me ook aan." "Of ik wielrenner blijf, hangt af van welke job ik eerst vind."

Over ritzege in Vuelta: "Was toen in de vorm van mijn leven"