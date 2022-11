Timothy Dupont zoekt nieuw team na jaar vol menselijke drama's: "In koers is geen genade"

"Kort na die overlijdens won ik de 4e etappe in de ZLM Tour. Ik versloeg toen Olav Kooij en Elia Viviani in de sprint."

"Mentaal was dat heel moeilijk", zegt Dupont. "Ik heb me daar kunnen bovenzetten en heb ondanks alles nog vrij goed gereden."

Op 25 maart overleefde zijn schoonvader een val van de trap niet. Enkele weken later moest Dupont ook afscheid nemen van zijn schoonmoeder (hartstilstand) en zijn eigen vader.

In 5 weken tijd werd Timothy Dupont dit voorjaar geconfronteerd met het overlijden van drie van zijn geliefden.

Dupont verzamelde dit seizoen ook top 10-plaatsen in de Bredene Koksijde Classic, het BK, het kampioenschap van Vlaanderen, Veenendaal-Veenendaal, de Ronde van Denemarken en de Ronde van Valencia.

Maar dat volstond niet voor een contractverlenging bij zijn team Bingoal-Pauwels Sauzen-Wallonie Bruxelles.

"Dat was een verrassing voor mij", zegt Dupont. "Want na alles wat ik had meegemaakt deed ik het al bij al nog goed."

"Er werd me ook een tijdje gezegd dat ik lead-out zou worden voor iemand, maar die renner is uiteindelijk niet naar onze ploeg gekomen. Dus die rol was dan plots overbodig."

Had de ploeg rekening kunnen houden met de menselijke drama's die Dupont dit jaar heeft meegemaakt? "Ik dacht dat ze dat misschien zouden doen."

"Maar koers is hard. Nu blijkt nog maar eens dat men in de wielersport geen genade kent."