Charleroi straft eigen fans na wangedrag tegen KV Mechelen

"De groep Black & White Storm Ultras zal de komende 2 thuiswedstrijden en de komende 3 uitwedstrijden van Sporting Charleroi niet mogen bijwonen", klinkt het op de Facebook-pagina van de fanclub. Het gaat om 100 tot 120 fans. In totaal bestaat de supportersgroep uit zo'n 500 personen.

Op 12 november werd het duel tussen Charleroi en KV Mechelen, op de 17e speeldag van de Jupiler Pro League, definitief stopgezet in de 67e minuut nadat supporters van de thuisploeg het veld een derde keer met vuurwerk bekogelden. In de 1e helft was de partij al 2 keer stopgezet. Charleroi leidde op het moment van definitieve stopzetting met 1-0.



Lorin Parys, de CEO van de Pro League, gaf al aan dat Sporting Charleroi een boete van 50.000 euro van de Pro League en disciplinaire sancties van de Belgische voetbalbond (KBVB) mag verwachten.

Meestal wordt een club die verantwoordelijk is voor een definitieve stopzetting van een wedstrijd gestraft met een forfaitnederlaag. Mogelijk volgen er ook een of meerder wedstrijden achter gesloten deuren.