Charleroi legt enkele supportersgroepen sancties op: "Niets rechtvaardigt zo'n escalatie"

Relschoppers kaapten afgelopen weekend de wedstrijd van Charleroi tegen KV Mechelen. Door voortdurend vuurpijlen en tennisballen op het veld te gooien, lieten ze scheidsrechter Jan Boterberg geen andere keuze dan de wedstrijd te staken. De 1-0-voorsprong van Charleroi zal zo worden omgezet in een 0-5-nederlaag.

"Charleroi heeft de tijd genomen om na te denken over de afschuwelijke gebeurtenissen van zaterdag, die de club beroofden van een mogelijk cruciale overwinning", klinkt het in een persbericht.

"Charleroi is er zich ten volle van bewust dat de huidige resultaten niet meer voldoen aan de verwachtingen van een deel van de supporters. De uitschakeling in de Beker van België werd intern grondig besproken door spelers en staf."

"Toch betreurt de club de slechte sfeer van zaterdag. Charleroi heeft de afgelopen maanden meermaals de hand gereikt naar alle tribunes en er werd een supportersorgaan opgericht, waar alles volledig transparant kan worden besproken."

"Of het nu gaat om de oproepen op sociale media, de ontoelaatbare gewelddaden voor de match of het gooien van projectielen... Niets rechtvaardigt zo'n escalatie. In de toekomst willen we zulke ontsporingen zo veel mogelijk vermijden."

"Aan bepaalde supportersgroepen zullen collectieve sancties worden opgelegd en er zullen individuele stadionverboden worden opgelegd als de identificatie van de daders is afgerond."

De club eindigt wel met een positieve en hoopvolle boodschap. "Charleroi heeft zijn supporters meer dan ooit nodig. De komst van een nieuwe coach, de wintermercato en de terugronde openen het vooruitzicht op betere dagen. Mambourg moet weer worden gevreesd door de tegenstanders, niet door de eigen spelers en fans."