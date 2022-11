Het beste uit Villa Sporza: Hazard of Trossard, mierenbeten in 1998 en een Canadees in Gent

Na een goedgevulde derde dag op het WK had de tafel van Karl heel wat om over na te kaarten. Al werd er ook al vooruitgeblikt naar de wedstrijd van morgen. Bekijk hier enkele fragmenten.

Hazard start morgen in de basis

Roberto Martinez lichtte vanmiddag al een tipje van de sluier. Eden Hazard verschijnt morgen aan de aftrap. Voer voor de tafel van Villa Sporza. "Ik vind het geen goede keuze", zegt Brecht Dejaegere. "Ik zou voor Trossard gaan. Ik denk trouwens ook dat Hazard meer kan betekenen op fysiek vlak als hij invalt." "Je kan ze natuurlijk ook allebei zetten", oppert Dennis van Wijk. "Het moet toch mentaal niet makkelijk zijn voor Hazard", aldus Dejaegere. "Iedereen is er constant mee bezig en zelfs andere spelers krijgen steeds vragen over hem. Dat is toch niet makkelijk."

Vande Walle over WK 98 : “In slaap gevallen voor de deur van het hotel, en gebeten door een hoop mieren”

Op bezoek bij een Canadees in Gent: “Voetbal is bij ons meer een hobby voor in de zomer”

Wouter De Smet in het spoor van de Rode Duivels

Evrard: “Chelsea heeft al aan mijn mouw getrokken”

Nicky Evrard, doelvrouw bij OHL en de Red Flames werd onlangs nog verkozen tot beste keeper van het EK. Ook nu doet ze het opnieuw uitstekend in de eigen competitie. "Of we te sterk zijn voor België? Dat durf ik niet te zeggen. We hebben 30 op 30, hebben de ambitie uitgesproken om de titel en de beker te willen winnen, dus dan moeten de prestaties ook goed zijn natuurlijk." Blijkbaar hebben ze in Engeland ook gezien wat Evrard kan want Chelsea kwam al een paar keer aan haar mouw trekken. "Natuurlijk zou ik naar Chelsea willen. Het is de beste ploeg van Engeland, speelde kampioen en speelt Champions League. Een transfer is in elk geval niets voor dit jaar."