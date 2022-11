Bekritiseerde clubeigenaars overwegen om Manchester United te verkopen

Al 17 jaar is Glazer niet de populairste naam in Manchester. De Amerikaanse investeerder Malcolm Glazer wist in 2005 een meerderheid te verwerven bij Man United, na zijn dood namen zijn kinderen de Engelse club over.



Volgens de fans gebruiken de Amerikaanse eigenaars Manchester United als een melkkoe. Sportief staat er weinig tegenover: de laatste Engelse landstitel dateert al van 2013.

De Glazers staan nu open voor een verkoop van de club. Ze zijn van plan om externe investeerders te zoeken, een daarbij is een volledige overname van Manchester United niet uitgesloten.

"De raad van bestuur begint strategische alternatieven voor de club te onderzoeken", klinkt het in een persbericht. "We overwegen alle opties, zoals nieuwe investeerders, een verkoop of andere transacties."

Voor eigen gewin? Niet zo volgens de Glazers. "Alles staat in het teken van het versterken van het langetermijnsucces van de club", klinkt het.

Het nieuws komt er op de dag dat Cristiano Ronaldo de club met onmiddellijke ingang verlaat. De Portugese vedette, uitte eerder in een interview kritiek op het beleid van de club. Hij noemde Manchester United een marketingclub, iets wat de fans ook al jaren vinden.