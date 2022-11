Iets gemist gisteren? Het beste uit Villa Sporza: de trofee van Vidarsson, de toekomst van Martinez en meer

Over het gevoel bij een WK in Qatar: "Bloed aan de stadions"

Vidarsson wint trofee met IJsland: "Wellicht mijn enige ooit"

Met Arnar Vidarsson schoof een bondscoach aan die niet aan het werk is op het WK. Met zijn IJsland won hij wel net nog de Baltic Cup, "wellicht de enige trofee die we ooit zullen winnen", grapt hij. "Maar we zullen niet met een open bus door Reykjavik moeten rondrijden."

Wouter De Smet in het spoor van de Rode Duivels

Over de toekomst van Roberto Martinez

Jesse De Preter, de advocaat van Roberto Martinez, beklaagde zich er onlangs over dat de voetbalbond het contract van de bondscoach nog niet verlengd heeft.

Gert Verheyen vindt dat nochtans logisch. "Je wil dat toch eerder na het toernooi bekijken. Veel zal toch afhangen hoe dit afloopt."

Heleen Jaques, zelf jeugdcoördinator bij de voetbalbond, is vol lof over Martinez, vooral dan als technisch directeur. "Het is niet omdat hij mijn baas is, maar ik vind dat hij fantastisch werk levert."

"Hoe Martinez alle departementen met elkaar heeft verbonden, met ook de vrouwen erbij. Dat zijn dingen die voor de buitenwereld niet zichtbaar zijn, maar die wel heel belangrijk zijn voor ons voetbal."