Sergio Agüero is inmiddels voetballer af, maar de voormalige Argentijnse topspits maakt ook de reis naar Qatar. Of die vlot verlopen is, is nog maar de vraag, want in een filmpje dat Agüero deelde op sociale media is te zien hoe hij op het vliegtuig omringd is door enthousiaste fans van aartsrivaal Brazilië. "Heel de reis dit", zegt de Argentijn met een bedenkelijke blik.