De WK-pronostiek van Gilles Mbiye-Beya: "Senegal is zonder Mané beter dankzij Ewing-theorie"

"Brazilië is de topfavoriet én brengt het beste voetbal", zegt Gilles Mbiye-Beya overtuigd over de wk-pronostiek . "Ze spelen met een bepaald zelfvertrouwen en flair die ik apprecieer. Voetbal is toch een vorm van entertainment, net dat levert Brazilië in overvloed."

Ook over Marokko heeft hij zijn twijfels. "Marokko gaat het direct moeilijk hebben met de eerste twee wedstrijden tegen landen die ik zie doorstoten: België en Kroatië. Het wordt afwachten hoe ze die matchen gaan aanpakken, met hun hoofd erbij of er direct invliegen. Het gaat een mentaal spel worden."

Hechte kern is de kracht van Rode Duivels

Ook over België wil de analist zijn zegje kwijt. "Het moet soms even tegenzitten voor dat we de beste Belgen te zien krijgen", stelt hij gerust

"Na de groepsfase zal het spannend worden wat de Rode Duivels gaan brengen op dit WK. We zitten in een groep die je altijd op kwaliteit moet kunnen overleven. Jan Vertonghen zei in onze podcast dat ze er veel zin in hebben en absoluut de groepsfase willen overleven."

Mbiye-Beya gelooft dan ook in een goede afloop. "België is een heel stabiele groep zonder interne problemen. De organisatie zit altijd goed. Het is een hechte groep die voor elkaar klaarstaat. Dat is hun kracht."