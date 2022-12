De 15 van 2022: Efficiënte Vandoorne wordt wereldkampioen Formule E

Waar Lewis Hamilton en George Russell in de Formule 1 niet in slaagden, lukte Stoffel Vandoorne in de Formule E wel: het grote Mercedes de felbegeerde wereldtitel bezorgen.

Eerst vicekampioen in het seizoen 2019-2020, een jaar later het constructeurskampioenschap met Mercedes-EQ. Na twee succesvolle seizoenen in de Formule E moest Vandoorne dit seizoen ook individueel het allerhoogste begeren.

Het was dan ook van moeten. Eind vorig jaar kondigde Mercedes aan de stekker uit hun Formule E-team te zullen trekken. Nog één seizoen alles geven, zo leek onze landgenoot wel te denken.