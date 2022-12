IN BEELD: Wereldkampioenen Verstappen en Vandoorne ontvangen hun trofee op FIA-gala

Max Verstappen stond voor het tweede jaar op een rij in de schijnwerpers op het traditionele FIA-gala. Vorig jaar kreeg hij zijn eerste trofee amper 5 dagen na de tumultueuze seizoensfinale in Abu Dhabi.

Nu was er minder commotie rond de wereldtitel van de Nederlander van Red Bull Racing, die 15 overwinningen pakte dit seizoen.

"Die eerste titel was heel emotioneel", vertelde hij. "Daar had ik altijd van gedroomd. Dit jaar was heel anders. Ik denk dat we als team competitiever waren en het is prachtig dat we ook bij de constructeurs de wereldtitel veroverden."

"Welke wereldtitel de mooiste is? Stel me die vraag nog eens als ik drie wereldtitels heb, misschien kan ik dan wel kiezen", lachte hij.