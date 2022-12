Max Verstappen kan al zeker tot 2025 F1-races rijden in Zandvoort: "Geen eenvoudige beslissing"

Verstappen is een fenomeen in de Formule 1. Zijn successen bij Red Bull creëerden het momentum in Nederland om weer een manche van het WK F1 op poten te zetten.



In Zandvoort werd voor het eerst op een circuit geracet in 1948, van 1952 tot 1985 maakte de GP deel uit van de officiële WK-F1-kalender. De koningsklasse van de autosport ging daarna een lange tijd de woestijn in.



Tot Verstappen voor F1-mania zorgde. Op zijn 17e kwam hij als jongste ooit in actie in een F1-weekend, in maart 2015 reed hij in Australië zijn eerste race, de rest is geschiedenis.



We zijn nu 163 races verder, goed voor 35 overwinningen, 77 podiumplaatsen, 20 polepositions, 21 snelste rondes en 2 wereldtitels.





In 2023 wordt de GP van Zandvoort op 27 augustus gereden, een maand na de GP van België in Spa-Francorchamps op 30 juli. De race op 27/8 is al volledig uitverkocht, er waren liefst 1,5 miljoen ticketaanvragen.