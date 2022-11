Wie gaat met 30 op 30 de terugronde in? Anderlecht en OHL strijden om status van titelfavoriet

In de hoogste klasse van het vrouwenvoetbal staat zaterdagmiddag (13.30 u) de topper van de heenronde op het programma: titelverdediger Anderlecht tegen Oud-Heverlee Leuven. Beide ploegen hebben na 9 matchen nog het maximum van de punten. Wie is er na zaterdag alleen leider?

Trainer OH Leuven: "Dit soort matchen win je vaak op drive en vista"

"Dit zijn toch wedstrijden waar we net iets meer naar uitkijken", geeft trainer Jimmy Coenraets van OH Leuven toe. "Door de interlandbreak is de voorbereiding niet ideaal, dat is niet leuk voor een trainer. Maar het leeft wel in de groep." "Het is ook de afsluiter van de heenronde dus na zaterdag kunnen we de balans opmaken. Het zou nog iets mooier zijn als hierna dan ook effectief de winterstop viel, dan was dit echt een afsluiter van een hoofdstuk. Nu volgen eigenlijk meteen nog twee zware matchen tegen Standard, in de competitie en de beker." "Ik zal niet ontkennen dat deze match mentaal voor het meeste druk zorgt. Winst of verlies, dat zal veel bepalen, maar ook niet alles. Dat hebben we vorig seizoen geleerd. Toen wonnen we in de reguliere competitie twee keer tegen paars-wit, maar in de play-offs verloren we." "Dus we moeten als coaches ook wel de bubbel van de speelsters doorprikken en kunnen zeggen dat deze ene match het seizoen niet zal bepalen. Goed omgaan met de druk zal ook tijdens de match belangrijk zijn."

Ik durf wel te zeggen dat we niet met een bang hart naar het Lotto Park trekken. Het zal een gelijke strijd worden. Jimmy Coenraets

"Ik heb er nog lang over gepraat met mijn assistent. Dit soort wedstrijden win je niet altijd op tactiek, maar wel op drive, op winnaarsmentaliteit en vista. Wie met de juiste mindset het veld opstapt, zal aan het langste eind trekken."

Anderlecht pakte al vijf keer op een rij de titel. Wordt dit het jaar dat OH Leuven de hegemonie doorbreekt? "Dat is een gevaarlijke vraag. Ik denk dat wij ons gevoelig, maar intelligent, versterkt hebben tijdens de zomer. We hebben een eerste keeper, een spits die altijd start, en een verdediger die ook al bijna alles gespeeld heeft." "En daarbij komt ook dat we nu al wel de ervaring hebben door twee jaar de titel niet te pakken. Dat brengt wat teweeg in een groep. We hebben daar heel veel uit geleerd." "Ik zeg daarom niet dat dit jaar zeker ons jaar wordt. Anderlecht is door het vertrek van bepaalde speelsters ook meer dan ooit een team geworden en is niet te onderschatten. Maar ik durf wel te zeggen dat we niet met een bang hart naar het Lotto Park trekken. Het zal een gelijke strijd worden."

Nicky Evrard speelt sinds het EK bij OH Leuven.

Trainer Anderlecht: "Dit weekend zien wat de waardeverhoudingen zijn"

Dave Mattheus is sinds dit seizoen de trainer van Anderlecht. "Topsporters kijken altijd uit naar topmatchen, dat is altijd leuker. Het is ook in ons eigen stadion tussen twee ploegen die nog ongeslagen zijn. Het wordt voor ons belangrijk om te zien waar we staan ten opzichte van elkaar." "De wedstrijd leeft, iedereen staat op scherp. Bij de speelsters draait het ook om eergevoel. Hoe langer een zegereeks duurt, hoe dichter de nederlaag komt. Hopelijk kunnen wij OHL als eerste kloppen." Ook Mattheus onderstreept wel dat er zaterdag nog niets beslist wordt. "Dit is niet bepalend in de titelstrijd. De matchen in de play-offs wegen dubbel door." "De afgelopen vijf jaar was Anderlecht telkens een maatje te groot voor de titel, maar OHL maakte die achterstand goed. Gezien de transfers bij beide clubs, denk ik dat OHL dit jaar medefavoriet is of zelfs nog een tikkeltje meer favoriet. Het is leuk dat we er na 9 matchen naast staan en we zullen dit weekend zien hoe de waardeverhoudingen liggen."



Hoe langer een zegereeks duurt, hoe dichter de nederlaag komt. Hopelijk kunnen wij OHL als eerste kloppen.

Anderlecht verloor in de competitie nog niet, maar ligt wel al uit de beker na verlies tegen Standard. "Voor het seizoen hadden we drie doelen: de titel, de beker en CL-kwalificatie. Twee van die drie doelen zijn al weg. De titel blijft dus nog over en we hebben zeker en vast de ambitie om mee te strijden."

"OHL zal een heel taaie klant zijn. Ze hebben weer stappen gezet. Er zit jeugdigheid in, maar ondertussen toch ook ervaring. Ze zijn x-aantal jaar geleden begonnen met jeugdige speelsters en hebben daarna een goed plan gevolgd. Er is een kwaliteitsinjectie geweest en de beste talenten hebben ze behouden." "Bij ons is bijvoorbeeld Tessa Wullaert vertrokken en dat heeft toch een grote impact. 35 goals, dat vervang je niet zomaar." "Met mijn komst is er wel een nieuwe filosofie en een nieuwe wind binnen de club. Op korte termijn kan dat wel een impact hebben op de resultaten, maar we willen geen excuses zoeken. Anderlecht moet voor het hoogste gaan."