Federico Ricca, de Belgische connectie over Uruguay: "Niemand speelt graag tegen ons"

Federico Ricca stelt Uruguay voor

Niemand speelt graag tegen Uruguay

Uruguay was wereldkampioen in 1930 en 1950. Lang geleden, maar ook in moderne tijden is La Celeste een blok dat weinig landen graag als tegenstander krijgen.

In Rusland sneuvelde Uruguay pas in de kwartfinale tegen Frankrijk. In Brazilië in 2014 kon Uruguay pas gestopt worden door revelatie Colombia in de 1/8e finales.

Denk aan de bekendste Uruguayaanse spelers en je weet welk vlees je in de kuip hebt. Luis Suarez, Diego Godin, Frederico Valverde, Darwin Nunez of Ronald Araujo. Steengoede voetballers, maar ook onverzettelijk. Op of soms over het randje.

Federico Ricca moet lachen. "Niet veel landen spelen graag tegen ons omdat Uruguay altijd een competitief team heeft. We spelen altijd compact en verdedigen goed. Tegelijk hebben we aanvallers met veel slagkracht."