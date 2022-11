Dessel Sport haalt opvallende naam terug: Stijn Vreven moet club in 1e Nationale houden

Dessel is niet goed aan het seizoen gestart. Na 12 wedstrijden onder trainer Benny Lunenburg hebben ze slechts 8 punten verzameld, wat hen een matige zeventiende plaats oplevert. Het ontslag van de trainer komt dus niet uit de lucht gevallen.

Vreven is een bekende naam in het Belgisch voetballandschap. Hij was onder andere coach van Beerschot en Lokeren.

De 49-jarige coach is trouwens geen onbekende bij de amateurklasser. Hij was er al eens trainer in het seizoen 2012-2013 en werd toen twaalfde met Dessel. Dit seizoen is het zijn taak om uit de degradatiezone te klimmen en het behoud in Eerste Nationale veilig te stellen.



Voor Vreven is het zijn eerste job, nadat hij bij AS Trencin in Slovakije opgestapt was in samenspraak met het bestuur.