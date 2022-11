Mark van Bommel: "Als je de beker serieus wil nemen, moet je een VAR voorzien"

Van Bommel gaat trouwens niet akkoord met die rode kaart voor zijn spits: "Ik weet niet of het een rode kaart is. Het is een duwende beweging, absoluut geen slaande beweging, daar was ik het niet helemaal mee eens."

Bovendien was er nog een discutabele fase bij de 2-1, waarbij van Bommel meent dat doelpuntenmaker Mbokani buitenspel staat: "Ik zie dus tijdens de wedstrijd dat die bal naar voren gekopt wordt tegen het achterhoofd van een speler van Beveren. Dat zie ik zelfs vanaf de zijlijn, als je zelf gevoetbald hebt, dan zie je dat. Dat lijkt dan buitenspel en dat wordt dan ook nog bevestigd."