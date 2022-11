Italië heeft opnieuw een wereldkampioen in de MotoGP: Francesco Bagnaia volgt Valentino Rossi op

Om de wereldtitel te pakken moest Francesco Bagnaia (Ducati) in de top veertien eindigen in Valencia, de allerlaatste WK-manche van het seizoen.

De Italiaan was steeds op achtervolgen aangewezen in Spanje, maar verzekerde zijn felbevochten titel - in de koningsklasse van de motorsport - door vandaag als negende over de finish te bollen.

De zege in Valencia ging uiteindelijk naar Alex Rins (Suzuki). De Spanjaard vloog als een bezetene uit de startblokken en controleerde autoritair de rest van de race.



Op de erelijst is hij de opvolger van de Fransman Fabio Quartararo, die in Valencia vandaag een zege nodig had om zijn wereldtitel te kunnen verlengen. Maar de grootste uitdager van Bagnaia kwam niet verder dan een vierde plaats.

Bagnaia is zo de eerste Italiaanse wereldkampioen in de MotoGP sinds zijn legendarische landgenoot Valentino Rossi in 2009. Voor Ducati is het de eerste wereldtitel sinds 2007.