Auger-Aliassime verliest in halve finale in Parijs voor het eerst in een maand

3 oktober. Sinds toen dateerde de laatste verliespartij van Félix Auger-Aliassime.

De man-in-vorm won de voorbije maand de 3 toernooien waar hij aan de start stond. De ATP-toernooien in Firenze, Antwerpen en Bazel prijken op de erelijst van de Canadees.



In dat laatste toernooi was Auger-Aliassime te sterk voor de Deen Holger Rune. Zes dagen na die verloren finale nam de Scandinaviër sportieve revanche.

In de halve finale van het Masters 1.000-toernooi van Parijs (hardcourt/5.415.410 euro) won hij overtuigend van Auger-Aliassime. Setstanden waren 6-4 en 6-2 na net geen anderhalf uur tennis.

In de eindstrijd wacht de 19-jarige Rune een confrontatie met de Serviër Novak Djokovic (ATP 7) of de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5). Zij vechten later op de dag nog uit wie het tweede ticket voor de finale mag boeken.



Rune gaat zondag in de Franse hoofdstad op zoek naar zijn derde triomf op het ATP-circuit. Eerder dit jaar kroonde hij zich tot eindwinnaar in het Duitse München en de Zweedse hoofdstad Stockholm.