Joachim Gérard sneuvelt in halve finales tegen 16-jarige Japanner op Masters

14 uur 17. 3 op 3 voor Gérard in poulefase. Joachim Gérard heeft ook zijn derde groepswedstrijd op de Masters rolstoeltennis gewonnen. Onze landgenoot won van thuisspeler Tom Egberink na 2 korte sets: tweemaal 2-6. Gérard domineerde in zijn service games en gaf zijn Nederlandse tegenstander geen ademruimte. Na nog geen uur tennis stond de eindstand op het scorebord. De 34-jarige Belg was gisteren al zeker van de halve finales, vandaag pakte hij ook de groepswinst. Zijn eerste plaats in de groep betekent dat hij het moet opnemen tegen de runner-up in de andere groep, de 16-jarige Japanner Tokito Oda (ITF 5), de nummer 1 van de wereld bij de junioren. .

15 uur 46. Gérard is al zeker van de halve finales. Joachim Gérard (ITF 10) is uitstekend op dreef op de Masters rolstoeltennis in het Nederlandse Oss. Hij won dinsdag ook zijn tweede groepswedstrijd en is verzekerd van een plaats in de halve finales. De 34-jarige Gérard haalde het in een uur en achttien minuten met 6-2 en 6-3 van de Argentijn Gustavo Fernandez (ITF 3). Zondag had hij in zijn openingsmatch de Japanner Shingo Kunieda (ITF 2) verslagen met 4-6, 6-2 en 7-6 (7/5). In zijn derde en laatste partij in de poule neemt Gérard het donderdag op tegen de Nederlander Tom Egberink (ITF 8). De eerste twee van de groep stoten door naar de halve finales. Gerard leidt met twee zeges en stoot zeker door. De andere poule bestaat uit de Britse titelverdediger Alfie Hewett (ITF 1), de Japanners Tokito Oda (ITF 5) en Takuya Miki (ITF 6) en de Spanjaard Martin De La Puenta (ITF 9). Joachim Gérard won de Masters al vier keer: in 2015, 2016, 2018 en 2019. Het is voorbehouden voor de acht beste spelers van het seizoen. Gérard werd in 2022 op elke grandslam uitgeschakeld in de eerste ronde behalve Wimbledon (tweede ronde. Voor deze editie was hij de eerste reserve en profiteerde hij van een forfait om op de hoofdtabel te mogen starten. .