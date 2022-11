Onze landgenoot Jason Suttels verovert wereldtitel in het skeeleren

Jason Suttels won in het verleden al wereldtitels bij de junioren. Deze zomer kroonde hij zich in Italië tot Europees kampioen bij de grote mannen. Hij kreeg daarbij toen de hulp van Bart Swings.



In Buenos Aires toonde Suttels vandaag dat hij het ook zonder Swings kan bolwerken.

In de tweede helft van de puntenkoers over 10 kilometer was Suttels er met de Colombiaan Juan Mantilla vandoor gegaan.



Het boterde goed tussen Suttels en Mantilla, het peloton leek uitgeteld voor de wereldtitel. Vier ronden voor het einde achtte Suttels de tijd rijp om zijn medevluchters af te schudden. De wereldtitel was een feit.



Eerder deze week won Suttels ook al brons op de piste in de World Skate Games.