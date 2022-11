De dualiteit in Christian Burgess: "In België is iedereen zo braaf, ik kruip graag onder vel van de tegenstander"

Union-speler Christian Burgess is als een tweesnijdend zwaard. Sterk en meedogenloos op het veld, vreedzaam en stoïcijns ernaast. Geliefd in het Dudenpark, maar veracht door tegenstanders. Feit is dat de bonkige verdediger (1,96m) een sterk seizoen speelt en zich perfect leent voor een lang gesprek. Over trash talk, boeken lezen, de Premier League en Russische geschiedenis.

"No way! Christian Burgess denkt niet lang na over de vraag of hij ooit heeft voorspeld dat hij Europees voetbal zou spelen in zijn carrière. "Voor de zomer van 2020 zag ik mezelf nooit vertrekken uit Engeland." "Ik zag me hoogstens op het einde van mijn carrière iets geks doen. Tekenen voor een club op de Filipijnen, in Thailand of misschien wel de Amerikaanse MLS."

Drie jaar geleden in november luisterden de tegenstanders van Christian Burgess bij Portsmouth in de Engelse derde klasse naar de namen Oxford United, Rotherham en Southend United. In februari zijn Barcelona, Manchester United, Juventus of Ajax mogelijke tegenstanders van Union in de 1/8e finales van de Europa League. "De eerste uitwedstrijd op Union Berlin voelde echt surreëel", vertelt Burgess aan Sporza.



De impact van de Europese campagne van Union blijft voorlopig beperkt. In de eigen competitie staat de Brusselse club derde. Aanvoerder Teddy Teuma verstopt niet dat hij zijn team een titelkandidaat vindt. Ook Christian Burgess denkt er zo over. "Waarom niet? We hebben tegen Club Brugge getoond dat we ons kunnen meten met de beste teams van de competitie. Ik denk niet dat er een ander team is dat zou terugkomen tegen Club Brugge bij een 0-2-achterstand met 10 spelers. Dat was een prachtige avond." "We hebben het potentieel om beter te zijn dan vorig seizoen, al zijn ook ploegen als Genk en Antwerp sterker geworden."

Vervelend mannetje uit Engeland

De 2-2 tegen Club Brugge was door het wedstrijdverloop een van de hoogtepunten van de eerste seizoenshelft in het Dudenpark. Christian Burgess liet zich opmerken. Met een goal, maar ook met provocatief gedrag. Zijn vreemdste actie: een gebaar richting Hans Vanaken alsof hij aan het vissen was (zie video). "Ik beeldde een Engelse uitdrukking uit", lacht Burgess. "Ik was de spelers van Club de hele wedstrijd een beetje aan het opnaaien en uiteindelijk gingen ze daar op in." "Ik beeldde met dat gebaar uit dat de vis gebeten had. Dat ik ze had waar ik ze wou. Als zij daarna nog scoren, keert zich dat tegen mij, maar dat hoort er dan bij." (Lees verder onder de video)

"Op het veld kan ik een vervelend mannetje zijn. Ik ben heel competitief en kruip graag onder het vel van mijn tegenstander. Dat zal wel met mijn opleiding in Engeland te maken hebben. Daar doet iedereen dat." "Hier in België is iedereen zo braaf en vinden ze mij raar. Op sommige momenten heb ik me afgevraagd of het in België misschien verboden is om tegen de tegenstander te praten."

De andere kant van de medaille

Het contrast met de Christian Burgess die tijdens het interview voor ons zit, is groot. De Engelsman is de rust en vriendelijkheid zelve. "Het verschil is inderdaad groot (lacht). Zelfs in de kleedkamer voor een match luister ik nog naar rustige muziek. De knop wordt pas omgedraaid op het moment dat ik over de witte zijlijn van het veld stap."

"Thuis ben ik ook heel rustig en relax. Als ik geen voetbal speel, hou ik van wandelen in de natuur, boeken lezen en koken met mijn verloofde. Voetbal kijken op tv doe ik niet vaak. Al zag ik de laatste groepsmatch van Club Brugge in de Champions League wel. Vooral omdat (ex-ploegmaat) Casper Nielsen meedeed." "Voor de rest zit ik vaak op mijn telefoon om het nieuws te volgen. Mijn vriendin wordt er soms gek van. Ik volg op dit moment intensief de politiek in mijn thuisland. Het is echt een chaos daar." De smartphone van Christian Burgess licht ook op als er nieuws is over de oorlog in Oekraïne. Voor iemand met een universitaire bachelor in Russische geschiedenis is dat misschien niet zo verwonderlijk. "Een oorlog van die omvang zou iedereen toch moeten volgen, neen?"

(lees verder onder de foto)

Fake News! Geen intellectueel

Christian Burgess is geen doorsnee voetballer. Gevraagd naar wat hij zou kiezen: een dagje Lionel Messi zijn of een dag de eerste minister van Engeland, twijfelt hij geen seconde. "Sowieso eerste minister. Hopelijk zou ik enkele geheimen kunnen achterhalen. Messi traint en speelt voetbal op de meeste dagen. Dat leven ken ik al, op een ander niveau weliswaar." Ook zijn daden zijn niet doordeweeks. In volle coronacrisis trok hij naar een vluchtelingenkamp in Calais om er een vrijwilligersorganisatie te helpen en zijn bijnaam is Vegan Jesus. "Ik ben begaan met de planeet. Als individu kan je dan niets beter doen dan plantaardig eten. De kok van Union moet wel speciaal voor mij vegan koken, maar ik merk dat ik al navolging krijg van onder meer de dokter van de club."

Maakt zijn liefde voor boeken, politieke thema's en levensstijl hem een intellectueel onder de voetballers? "Fake news", lacht Christian Burgess. "Ik denk gewoon dat het belangrijk is om te blijven bijleren in het leven, maar intellectuelen zijn mensen die in de diepte onderwerpen onderzoeken en er over publiceren. Ik ben dus geen intellectueel."

Geen telefoontje van Southgate voor Qatar

Zondag speelt Union op Sclessin zijn laatste wedstrijd voor de de WK-pauze ingaat. Een WK in Qatar is een heet hangzijzer waar Christian Burgess ongetwijfeld ook een mening over heeft? "De vraag of ik naar Qatar zou gaan, stelt zich gelukkig niet. Ik heb geen telefoontje gekregen van Gareth Southgate (lacht)." "Ik begrijp de vraag wel. Ik zou gaan, want het WK dient om je land te vertegenwoordigen. De beslissing om in Qatar te spelen, was fout, maar wordt op een hoger niveau genomen." "Ik vind wel dat je ter plaatse een statement moet maken. Het platform gebruiken dat je er krijgt."

Premier League

Op zijn 31e heeft Christian Burgess naar eigen zeggen zijn beste vorm ooit bereikt. Tot het einde van zijn carrière bij Union blijven, ziet de Engelsman zeker zitten. "Dat is erg waarschijnlijk, maar moeilijk met zekerheid te zeggen. Ik heb hopelijk nog 4 of 5 jaar als profvoetballer." "Ik hou van het leven in Brussel, ik hou van deze club en we spelen goed voetbal. De club zal nog een tijdje blijven groeien, dus er zijn dingen om naar uit te kijken. Zoals een nieuw stadion. Er is momenteel geen enkele reden om te vertrekken."

Droomt dan niet elke Brit van de Premier League? "Veel mensen stellen me die vraag, maar ik ben gewoon niet goed genoeg voor de Premier League. Voor mij is dat de beste competitie in de wereld. Engelse clubs zoeken naar de next big thing." "Voor mij is die trein gepasseerd. Misschien had het ooit op jongere leeftijd gekund, maar het is anders gelopen en daar heb ik geen spijt van."

Wat als na het seizoen Club Brugge, de ploeg van ex-ploegmaat Casper Nielsen belt? "Dan zeg ik neen, dank je wel!"