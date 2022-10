Remco Evenepoel stapte begin deze maand al in het huwelijksbootje met zijn Oumi, maar op Instagram heeft de kersverse bruid nog een prachtig kiekje gedeeld van bruidspaar in traditionele Marokkaanse klederdracht. "Onze hennaceromonie", schrijft Oumi bij het plaatje. "Deze Marokkaanse traditie wilden we koesteren." Bekijk hier enkele foto's.