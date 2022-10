Een stralend koppel: Remco Evenepoel en Oumi stappen in het huwelijksbootje in Dilbeek

Sportief was het al een sprankelend jaar voor Remco Evenepoel met de wereldtitel en de eindzege in de Vuelta, maar ook persoonlijk lacht het geluk de jonge wielrenner toe.

Evenepoel ging op 30 december 2021 op zijn knie en bijna ruim negen maanden later stappen ze in het huwelijksbootje. Het koppel kwam in stijl toe in Dilbeek in een witte oldtimer.

Evenepoel had zijn regenboogtrui thuis gelaten en ingeruild voor een lichtgroen maatpak. Maar vooral zijn verloofde Oumi eiste de schijnwerpers op met een prachtig broekpak.