Evenepoel, Van Aert en Kopecky genomineerd voor Vélo d'Or

Wout van Aert, de voorbije twee jaar telkens 3e in de verkiezing, maakt opnieuw kans op de Vélo d'Or. Hij schreef drie ritten en het puntenklassement in de Tour op zijn naam en won onder meer ook de Omloop en de E3.



Weinig verrassend is ook Remco Evenepoel een kanshebber. Met Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian, de eindzege in de Vuelta en de wereldtitel was 2022 een boerenjaar voor het toptalent van Quick Step-Alpha Vinyl.

Evenepoel en Van Aert krijgen concurrentie van de Deense Tourwinnaar Jonas Vingegaard, de Australische Giro-winnaar Jai Hindley, werelduurrecordhouder Filippo Ganna en de Slovenen Tadej Pogacar, winnaar in 2021, en Primoz Roglic, winnaar in 2020.



De Nederlanders Mathieu van der Poel, Fabio Jakobsen, Dylan van Baarle en pistekampioen Harrie Lavreysen en de Brit Geraint Thomas vervolledigen het lijstje. Met Johan Museeuw (1996), Tom Boonen (2005) en Philippe Gilbert (2011) prijken er drie landgenoten op de erelijst van de Vélo d'Or.



Na de eerste editie van de Tour de France Femmes wordt ook voor het eerst een aparte Vélo d'Or uitgereikt bij de vrouwen. Lotte Kopecky is met zeges in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen een van de kanshebbers.

Maar de grote topfavoriete is Annemiek van Vleuten, die de drie grote rondes in één seizoen op haar naam schreef, de wereldtitel pakte en ook Luik-Bastenaken-Luik won.