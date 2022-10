Disciplinaire Raad draait schorsing van Arnstad terug van 4 naar 3 speeldagen

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft vrijdagavond uitspraak gedaan in beroep in de zaken Kristian Arnstad, Michael Ngadeu en Pape Habib Gueye.

Arnstad krijgt een wedstrijd schorsing minder in beroep: drie effectieve in plaats van vier. Ngadeu krijgt tóch een straf: één match schorsing met uitstel. De straf van Gueye, drie speeldagen aan de kant, blijft onveranderd.

Kristian Arnstad (Anderlecht) werd op Zulte Waregem van het veld gestuurd, na een elleboogslag in het gezicht van Tambedov. De fase gebeurde een twintigtal meter van het spel, waarbij Tambedov Arnstad, mogelijk foutief, vastgegrepen had.

Voor de slag die volgde, en niet bij voetbal hoorde, had het Disciplinair Comité vijf wedstrijden, vier effectief, opgelegd. Anderlecht ging in beroep. Voor de Raad was drie wedstrijden effectief en één met uitstel voldoende, naast een boete van 3.500 euro.