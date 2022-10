Waarom zijn de fans van KAA Gent woest op hun spelers? "Alles begint met inzet"

"Het is normaal dat onze supporters wat gefrustreerd zijn, het is woensdag. Ze hebben vrijaf moeten vragen van het werk om hier te zijn en dan willen ze er iets voor terugkrijgen."



Veel onvrede bij de fans van KAA Gent na de match in Union - en dat kon Matisse Samoise begrijpen. Hij was één van de spelers die na de nederlaag tekst en uitleg moest geven aan de meegereisde fans.



Nochtans is de situatie bij de Buffalo's op het eerste zicht niet dramatisch - ze staan zesde, maar wel op 8 punten van de top vier. Met 20 punten tellen ze er zelfs 3 meer dan vorig seizoen na 13 speeldagen. Toch is de perceptie nu allerminst positief.



"De wanprestatie vorige week tegen Djurgardens was een beetje de druppel die die emmer deed overlopen", zo legt Filip Raes, voorzitter van de supportersfederatie van KAA Gent, uit.



"Alles begint met inzet. Sowieso inzet. Je kan al eens een wedstrijd verliezen, maar de supporters verwachten tenminste energie van de spelers."