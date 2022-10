Acrobaat Lazare dirigeert Union voorbij 10-koppig Gent

Union - AA Gent in een notendop:

Sleutelmoment: Net voor het uur trekt Ngadeu aan de noodrem wanneer Vanzeir op weg is naar doel. Gent moet met z'n tienen voort. En de bezoekers konden al geen vuist maken.





Net voor het uur trekt Ngadeu aan de noodrem wanneer Vanzeir op weg is naar doel. Gent moet met z'n tienen voort. En de bezoekers konden al geen vuist maken. Man van de match: Lazare opent de score met een knappe knal in de rechterbovenhoek. Ook zijn assist voor Vanzeir is haarfijn.





Lazare opent de score met een knappe knal in de rechterbovenhoek. Ook zijn assist voor Vanzeir is haarfijn. Statistiek: Union scoort opnieuw 28 op 39. Vorig seizoen volstond dat voor de eerste plaats, nu staat het in de top 4.

Lazare en zijn flikflaks

Hein Vanhaezebrouck was er niet bij in het Dudenpark. Niet omdat de coach van AA Gent in de clinch ligt met zijn baas, wel omdat een virale infectie hem te pakken heeft. Op zijn scherm zag hij hoe Union snel op voorsprong kwam. Lazare opende de score met een knap schot in de rechterbovenhoek. Zijn viering - een reeks flikflaks - was nog knapper. AA Gent moest de wedstrijd ondergaan. Depoitre kon een keer op doel mikken, maar de hoek was te klein om Moris te verontrusten.

Bij de thuisploeg liet Vanzeir zich betrappen op een zeldzame misser. De aanvaller legde de 2-0 naast het doel van Gent.



Lazare en zijn haarfijne voorzet

In het begin van de tweede helft kwam Gent even boven water, maar een vuist kon het niet maken. Zeker niet nadat Ngadeu het terrein had moeten verlaten. Hij had Vanzeir foutief een halt toegeroepen. Cuypers viel nog in voor Depoitre, maar ook hij kwam niet in de buurt van Moris. In de slotfase mepte Union AA Gent definitief tegen het canvas. Uitblinker Lazare legde de bal haarfijn voor de voeten van Vanzeir. Nu miste de aanvaller niet. In de toegevoegde tijd viel Gent-invaller De Sart nog uit. Ligt hij na zijn adductorenletsel opnieuw weken in de lappenmand?

Dante Vanzeir beslist de wedstrijd.

Vanzeir: "Op naar zaterdag!"

Dante Vanzeir (Union-aanvaller): "Ik ben blij dat ik weer kan scoren. Fantastisch hoe Lazare de bal zo goed voorzet. We hebben een volwassen wedstrijd gespeeld, omdat we altijd zin hebben om te voetballen. Op naar zaterdag!"

Zaterdag ontvangt Union Club Brugge in het Dudenpark. AA Gent gaat in eigen huis op zoek naar punten tegen Seraing. Met of zonder Hein Vanhaezebrouck langs de lijn?