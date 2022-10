NBA: Phoenix wint dankzij de schoonbroer van Stephen Curry, die helemaal uit de bol gaat

In hun 1e match van het nieuwe seizoen moest Phoenix het opnemen tegen de laatste tegenstander van het vorige seizoen: Dallas. De Suns waren uit op wraak na de ongeziene vernedering tegen de Mavericks in de play-offs van vorig seizoen, toen Dallas de beslissende game 7 in Phoenix won met ruim verschil.

Toch zag het er lange tijd opnieuw niet goed uit voor de thuisploeg, die in het 3e quarter nog 22 punten in het krijt stond tegen Luka Doncic en co.

Maar dan sloeg de motor van Phoenix aan. De Suns zetten een knappe remonte in die uiteindelijk nog tot een goed einde gebracht werd. Nieuwkomer Damion Lee, de voorbije jaren aan de slag bij Golden State, was cruciaal in de 107-105-zege met 11 punten en de game-winner in het 4e quarter.

Dat zorgde ook voor vreugdetaferelen ten huize... Stephen Curry. De ster van de Warriors is niet alleen een ex-ploegmaat van Lee, maar ook diens schoonbroer. Damion Lee is immers getrouwd met Sydel Curry, de jongere zus van Stephen Curry. Die juichte zo hard voor zijn schoonbroer dat zijn zoontje ervan wakker werd.