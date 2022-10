Corona, jagen en dubbel adieu: Gilbert verandert geweer van schouder in Classique Gilbert

Weer naar Remouchamps door corona: "Hier heb ik mijn troef geleerd"

Vlakbij La Redoute, de beruchte helling waar Gilbert is opgegroeid, mijmert hij graag over zijn jeugdjaren. "Hier is alles begonnen. Als je de straat voor mijn ouders ziet… Dat is iets wat ik het best kan: kort en steil." "Ik herinner me nog: vroeger reed ik altijd supersnel omhoog op het einde van de training. Dat was mijn laatste sprint. En eigenlijk is dat nog altijd wat ik het best kan. Hier heb ik dat geleerd, denk ik."

Na het Belgische openingsweekend werden plots alle wedstrijden geannuleerd, ook Milaan-Sanremo. "Ik leek klaar voor Sanremo, toen ik naar mijn waarden keek, maar ineens was alles afgelast." Op dat moment waren de regels rond het virus zéér strikt. Een wielrenner in België kon gewoon buiten trainen, terwijl ze in Gilberts woonplaats Monaco gekluisterd waren aan de trainingsrollen. Waardoor hij en zijn vriendin naar zijn ouders in Remouchamps trokken. "Ik ben niet zo vaak hier, maar ik ben hier graag. Zeker op de fiets. Het is superleuk om op de wegen van vroeger te rijden", bekent Gilbert.

Gilberts 2e passie: "Het is niet alleen jagen, maar het bos onderhouden"

In 2021 wordt er verzamelen geblazen voor de jacht in de Ardenne. "Bedankt, Bruno", feliciteert Philippe Gilbert zijn jachtmakker. Waarna de renner de aanwezige jagers instrueert. Gilbert weet duidelijk waar hij over praat. "Wij zijn een familie die van de natuur houdt. Ik was 16, 17 jaar, ging veel mountainbiken en kwam altijd de boswachter tegen. Die had door dat ik geïnteresseerd was in de jacht. Hij nodigde me vaak uit." Jagen betekent veel voor Gilbert: "Het is niet alleen jagen, maar ook het bos onderhouden. Alle werken doen, de teelt van de boeren betalen. Dat kost veel geld per jaar, maar we doen dat uit passie."

Laatste keer La Redoute: "Ik loste, maar zo had ik het publiek voor mij alleen"

In de laatste maanden van zijn carrière rijdt de man van de streek natuurlijk ook Luik-Bastenaken-Luik. We treffen zijn verloofde Bettina Pesce bij L'Auberge du Cheval Blanc in Remouchamps.



"De zondagochtend van Luik-Bastenaken-Luik moet je hier zijn. Phil was vanochtend heel ontroerd. Dit is een afscheid. Er zal overal hulde aan hem gebracht worden. Het wordt een mooie dag."



Bij zijn laatste L-B-L-beklimming van La Redoute zal Gilbert 700 keer zijn naam zien staan op het wegdek. Broer Christian Gilbert is er natuurlijk ook: "Wij vragen niet dat hij wint, het is belangrijk dat hij erbij is."



Jammer genoeg moet Gilbert lossen. "Dit is mooi. Gilbert speelt geen hoofdrol, maar zijn volk moedigt hem aan", zegt de commentator.

Zelf vond hij het ideaal: "Ik zat alleen en ik had het publiek voor mij alleen."



Remco Evenepoel zorgt voor de symbolische aflossing van de wacht na een wonderbaarlijke carrière voor Gilbert. De youngster lost de ancien af als laatste Belgische winnaar in Luik (in 2011).



Enkele maanden later volgt het echte adieu en zien we op het eind van de laatste aflevering Gilbert voor een massa volk zijn fiets aan de haak hangen na "Phil's Last Ride" op "zijn Cauberg, waar hij in 2012 wereldkampioen werd en 4 keer de Amstel won. Er kon een pintje vanaf op het podium.