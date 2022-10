Kortrijk-fans boycotten match op Charleroi... behalve 1 supporter

De supporters van Kortrijk hadden op voorhand aangekondigd dat ze niet naar Charleroi zouden afzakken, omdat zoiets op een dinsdag om 18.30 uur "een brug te ver" was.



Eén supporter had die memo blijkbaar niet goed gelezen of in ieder geval naast zich neergelegd, zodat het Kortrijkse vak toch niet helemaal leeg bleef. Toen Kortrijk de aansluitingstreffer vierde, juichte de man moederziel alleen. Uiteindelijk werd het zelfs nog 2-2, waarna de poppen aan het dansen gingen op Mambourg.