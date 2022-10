Symbolisch: Iljo Keisse hangt zijn fiets aan de haak na allerlaatste wegkoers

Keisse werd vorige week in Binche-Chimay-Binche al uitgezwaaid, maar bleek toch nog niet van ophouden te weten.

Op de valreep werd hij nog toegevoegd aan de deelnemerslijst van de Sluitingsprijs in Putte-Kapellen, de afsluiter van het Belgische wielerseizoen.

De 39-jarige veteraan toonde zich nog in zijn laatste koers door in de slotronde aan kop van het peloton te sleuren. Maar nu mag hij de trappers definitief stilhouden. Hij werd 33e in zijn laatste profkoers.

Volgende maand zwaait Keisse echt af. Op 24 november wuift hij de wielersport uit met een gala-avond in zijn Kuipke.