Iljo Keisse heeft laatste koers dan toch nog niet gereden: "Start vandaag in Putte-Kapellen"

Keisse werd vorige week in Binche-Chimay-Binche al uitgezwaaid door wereldkampioen Remco Evenepoel, de twee teammaats reden samen de slotronde in de laatste koers van Evenepoel dit jaar.



Keisse dacht afgelopen zondag met de Memorial Van Steenbergen zijn allerlaatste koers op de weg gereden te hebben, maar er komt toch nog een verlenging in de Sluitingsprijs in Putte-Kapellen, vandaag de slotwedstrijd van het Vlaamse wielerjaar.



Sowieso doet Keisse nog mee aan de Gentse Zesdaagse en is er op 24 november in het Kuipke nog een afscheidspistemeeting in "zijn" Gent.