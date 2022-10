Arne Marit breekt Nederlandse hegemonie in Nationale Sluitingsprijs

Arne Marit heeft de laatste ruiker van het Belgische wielerseizoen in de wacht gesleept. Coen Vermeltfoort leek op weg naar een 4e Nederlandse zege op een rij in Putte-Kapellen, maar Sport Vlaanderen-renner Marit was net een tikkeltje sneller op het einde. Iljo Keisse reed in zijn allerlaatste wedstrijd een actieve wedstrijd, maar een ultieme zege in de Sluitingsprijs zat er niet in.