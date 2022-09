Fortuna-Flames veroveren 1e zege in Eredivisie, Wullaert opent haar rekening

De Red Flames die bij Fortuna Sittard aan de slag zijn, hebben een historische avond meegemaakt in Zwolle. De nieuwe club boekte een allereerste overwinning in de Eredivisie. Op speeldag 3 gingen Wullaert en co met 2-5 winnen. De Belgen deden hun duit in het zakje met onder andere een assist van Delacauw en een goal van Wullaert.