Zonder zijn sterspeelster lijkt Zuid-Korea een vogel voor de Cats

Na de hoofdschotel die Amerika was, krijgt België op het WK basketbal met Zuid-Korea en Puerto Rico twee tussendoortjes geserveerd, te beginnen met de Koreanen. Die zouden in principe geen gevaar mogen vormen voor de Belgian Cats, zeker omdat sterspeelster Park Ji-su er niet bij is in Sydney.

De nummer 13 van de wereld

Met Zuid-Korea krijgt België vrijdag de nummer 13 van de wereld tegenover zich. De Belgian Cats prijken zelf op de 5e plaats op de wereldranking. De Koreaanse vrouwen werden al eens 2x tweede op een WK, maar die tijden zijn al lang vervlogen. De laatste zilveren WK-medaille dateert al van 1979. Veel overschot op weg naar dit toernooi had Zuid-Korea niet. Op het kwalificatietoernooi in Belgrado hield het in een poule met Servië, Australië en Brazilië hield het dankzij een nipte zege Brazilië achter zich, goed voor een WK-ticket.

De Zuid-Koreaanse vrouwen na de WK-kwalificatie tegen Brazilië.

Zonder sterspeelster Park Ji-su

Wat Emma Meesseman is voor de Belgian Cats is Park Ji-Sun voor Zuid-Korea. De 1,93 meter grote center heeft WNBA-ervaring bij de Las Vegas Aces en is de sterkhouder van de Zuid-Koreaanse ploeg. Helaas voor Zuid-Korea is Park er dit WK niet bij om medische redenen, waardoor het team haar steunpilaar kwijt is.



En dus zullen de Koreanen op dit toernooi andere oplossingen moeten zoeken, zowel in aanval als in verdediging. Daarvoor wordt in de eerste plaats gekeken naar de ervaren Kim Dan-bi, voor wie dit mogelijk haar laatste WK wordt. Ook Park Ji-hyun - geen familie van - is een speelster waarvan wel wat verwacht wordt, ondanks haar nog prille leeftijd (22).

Op weg naar 3e WK op rij zonder zege?

In een team zonder grote sterren zal Zuid-Korea het dit toernooi van het collectief moeten hebben. Dat bleek alvast niet sterk genoeg in de openingsmatch, waarin de Koreaanse vrouwen een pak rammel kregen van medaillekandidaat China. België is een team dat Zuid-Korea misschien iets beter moet liggen, al beschikt het in principe over onvoldoende wapens om de Belgian Cats het leven zuur te maken. Tegen China bleek immers dat Zuid-Korea geen oplossingen had voor alles wat het normaal gezien van Park Ji-su krijgt: lengte, reboundkracht en scores onder de ring. Zuid-Korea was er op de vorige twee WK's ook bij en moest telkens weer naar huis zonder overwinning. Op dit toernooi mogen de Koreanen misschien wel dromen van winst tegen Puerto Rico, maar een zege tegen de Cats is in principe te hoog gegrepen als de Belgische vrouwen hun normale niveau halen.