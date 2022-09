Hans Vanaken slaat de bladzijde om: "Ik ben geen krediet verloren na heenmatch tegen Nederland"

Herinnert u zich nog het pijnlijke 1-4-verlies tegen Nederland? Onze Rode Duivels ongetwijfeld wel. Zondag krijgt de nationale ploeg alvast een herkansing in de terugwedstrijd van de Nations League. "We kunnen zeker winnen in Amsterdam. Daar ben ik van overtuigd", klinkt het ambitieus bij Hans Vanaken.

Hans Vanaken is intussen al enkele jaren een vaste waarde in de kern van de Rode Duivels. De draaischijf van kampioen Club Brugge gaf vandaag in Tubeke aan positief vooruit te kijken naar de Nations League-wedstrijden van komende week tegen Wales (donderdag in Brussel) en Nederland (zondag in Amsterdam). Zeker de wedstrijd tegen Nederland zal met stip aangeduid zijn bij de Duivels na het 1-4-verlies in de heenwedstrijd. Toch heersen er geen revanchegevoelens bij Vanaken. "De Nations League is toen met een valse noot begonnen", opende Vanaken vandaag de persbabbel. "Nederland is een goede ploeg, maar wij kwamen die wedstrijd gewoon niet goed genoeg voor de dag. We hebben ons vervolgens goed herpakt en kunnen zeker nog voorbij Nederland."

Ik trek me niets aan van kritiek. Iedereen weet intussen wat ik kan. Hans Vanaken

Vanaken kreeg heel wat kritiek te verduren en werd aan de rust vervangen in de heenmatch. Maar zelf heeft hij niet het gevoel in juni te zijn afgerekend op die mindere prestatie. "Ik denk niet dat ik door die match tegen Nederland krediet ben verloren. Iedereen weet intussen wel wat ik kan. Ik trek me niets aan van kritiek. Ik doe altijd mijn best en heb me ondertussen al genoeg bewezen, hier bij de Duivels en bij Club." "De bondscoach kijkt ook naar meer dan één wedstrijd", ging Vanaken verder. "Ik heb een goed contact met hem. Hij is altijd open en eerlijk. Dat was al zo in mijn beginperiode bij de nationale ploeg. Als je veel speelt, spreek je wel iets vaker. Dat gaat dan over kleine aanpassingen op het veld. Maar verder is er niet veel veranderd." De middenvelder kijkt dus vol vuur uit naar de komende twee matchen. "We kunnen zeker winnen in Amsterdam. Daar ben ik van overtuigd."

Bergwijn opende de score in juni. Het begin van een kansloze 1-4-verliespartij voor de Duivels.

"Drukke kalender is geen probleem"