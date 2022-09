Victor Campenaerts: "Uurrecord Filippo Ganna zal minder straf zijn dan ik gedacht had"

"Ganna rijdt nog altijd formidabel, maar staat bij een mindere dag niet meer op het podium. In 2020 won hij bij een mindere dag nog altijd, zij het met een minder groot verschil."

"Het niveau dat Filippo in het coronajaar 2020 gehaald heeft, was absoluut zijn hoogste niveau en het wordt niet makkelijk om dat nog te evenaren", analyseert Campenaerts in De Tribune.

Ook voor Campenaerts was Tobias Foss "een verrassende winnaar" en de tijdrijder van Lotto-Soudal heeft zelf geen verklaring voor de complete offday van titelverdediger Filippo Ganna , slechts 7e op bijna een minuut.

"56 km is zeker haalbaar, maar volgens de normen van Ganna zou ik daar niet van onder de indruk zijn", aldus Campenaerts.

Campenaerts sprak een tijdje terug over 60 km in 60 minuten, Ganna sprak bij zijn aankondiging over de kaap van 56 kilometer. Het huidige record van Dan Bigham bedraagt 55,548 km.

"Ik heb er nog vertrouwen in dat hij het record scherper zal stellen, maar het zal iets minder impressionant zijn dan ik gedacht had. Al zal hij wel een formidabele afstand neerzetten."

"Je traint lang op die piste en er zijn geen variabelen die je op een WK wel hebt, zeker bij een WK in Australië."

"Een uurrecord is makkelijker", vindt Campenaerts, "want je kunt je 100 procent afstellen op die dag."

Ganna rijdt woensdag nog de gemengde aflossing, maar deze tijdrit was een ferme opdoffer richting zijn aanval op het werelduurrecord op zaterdag 8 oktober.

"Het zilver van Segaert is zeer veelbelovend"

Victor Campenaerts was bij de profs onder de indruk van hoe Remco Evenepoel nog een heel hoog niveau haalde na zijn slopende Vuelta en meent dat het verschil tussen het zilver van Stefan Küng en het brons van Evenepoel gemaakt werd in de bochten.

"Wat me extreem opviel, was hoeveel risico Küng durfde te nemen in de bochten. Daar zag ik een groot verschil met de bochten van Evenepoel. Daarin zouden 10 seconden kunnen liggen."

"Remco is zeker geen slechte piloot, dat heb ik al ondervonden. Maar een renner als Küng is een supergoeie stuurman."

En Campenaerts prijst ook Alec Segaert, amper 19 jaar en maandag goed voor zilver bij de beloften. Segaert is een toekomstig ploegmaat van Campenaerts (vanaf medio 2024) en blinkt dus als eerstejaars al uit bij de U23.

"De goeie beloften komen snel over naar de profs en winnen meteen. Dat betekent dat het niveau erg hoog is. Zilver is dus zeer veelbelovend en als je 50 km/u haalt op zo'n parcours, dan zegt dat genoeg."

"De winnaar, Søren Waerenskjold (22), is bovendien een halve prof. Hij heeft al volwaardige profkoersen achter de kiezen. Dat is een beetje jammer", zegt Campenaerts, die Segaert af en toe stuurt met tips. "Hij is heel leergierig en gaat ermee aan de slag."