Karl en José na WK-tijdrit: "Ganna de grote verliezer? En nog niet te stilletjes"

Geen titel voor een Italiaan, een Belg of een Zwitser", opent Karl Vannieuwkerke zijn analyse. "De wereldkampioen komt uit Noorwegen en heet Tobias Foss. Een algemene verrassing?" José: "Absoluut. Diegenen die zeggen dat ze het van op voorhand wisten, die hadden moeten gokken." Karl: "Hij komt niet uit het niets. Foss werd 9e in de Giro van 2021 en werd nationaal kampioen tijdrijden van Noorwegen in 2021 en 2022. Anderzijds verwacht je niet meteen dat hij zal winnen met Ganna en Evenepoel aan de start. Is dit zijn grote doorbraak?" José: "Misschien wel. Natuurlijk ga je er nu zijn uitslagen op na en zie je dat hij ook vierde werd in de tijdrit van de Ronde van de Algarve. En dat op 13 seconden van Küng en iets meer dan 1 minuut van Evenepoel. Desondanks blijft het een verrassing." Karl: "De kater is voor Küng, die bij het laatste tussenpunt nog aan de leiding stond met 12 seconden voorsprong. Uiteindelijk verliest hij met bijna 3 seconden. Zoiets komt binnen." José: "Het doet des te meer pijn omdat hij veel tijd verloor in het slot. We hadden hem al verkocht bij de laatste tussenpunt. En toch geeft hij het nog weg."

De ferme tijdrit van Evenepoel en grote verliezer Ganna

Karl: "Moet Remco ergens spijt van hebben?"

José: "Neen. Zeker niet om hier te starten. Als je ziet wat hij de voorbije 4 weken allemaal achter de rug heeft. Met alles erop en eraan heeft hij een ferme tijdrit gereden." Karl: "Yves Lampaert is 9e. De rustige vastheid? Oerdegelijk en bedrijfszeker?

José: "Zeker. Top 4 had misschien te mooi geweest om waar te zijn. Als je top 10 kan rijden in deze specialiteit, dan ben je bij de wereldtop." Karl: "In de Tour zagen we niet de beste Ganna. We dachten toen dat hij toe aan het werken was naar dit WK. Eerder deze week was er de aankondiging van de aanval op het werelduurrecord. Hoge verwachtingen, maar hij is nu wel de grote verliezer." José: "En nog niet te stilletjes. Het Is een kwestie van een minuut, geen 2 seconden." "Hij was ook al de verliezer op het EK dat gewonnen werd door Bissegger. Daar werd hij in laatste instantie pas toegevoegd aan de selectie en hebben we dat een beetje aan de kant gelaten." "Op 8 oktober gaat Ganna werelduurrecord aanvallen. Victor Campenaerts verwacht dat hij een nieuwe mijlpaal van 60 per uur zal neerzetten. Ik weet het niet hoor."

Op naar volgende week zondag...