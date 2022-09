Schotte: "Dat Ganna die werelduurrecordpoging nu aankondigt, wil zeggen dat hij in orde is"

Filippo Ganna is een beest op de tijdritfiets, maar dit seizoen kwam het er bij de Italiaan nog niet helemaal uit. Toch verwacht Renaat Schotte hem in grote vorm op het WK dit weekend.

"Hij heeft een werelduurrecordpoging aangekondigd op 8 oktober, dat is wel heel snel. Hij gaat de wegrit niet rijden, maar vliegt terug naar Europa om dan in Zwitserland dat kersverse record aan te vallen. Ik leid uit die aankondiging af dat hij meer dan in orde is."

Wat verwacht Schotte dan van die poging? "Ik denk dat hij in eerste instantie in zijn hoofd zit met die geschrapte afstand van Chris Boardman (de Brit deed zijn aanval op een aerodynamische fiets, red.). Als hij die 56,375 haalt, kan hij zich de snelste man op aarde noemen op welke fiets dan ook. En anderzijds is er die uitspraak van Campenaerts, die zei dat de Ganna van 2020 in de buurt van 60 kilometer zou kunnen komen."

Een Ganna in topvorm is daar iemand tegen opgewassen? "Ik geef in deze tijdrit eigenlijk Remco Evenepoel het voordeel van de twijfel. Het is een parcours met draaien en keren, met op en af. Daar speelt zijn aero in zijn voordeel tegenover het grote lijf van Ganna."

"Een van die twee gaat het doen volgens mij. Wie de favoriet is, daar kan je dan nog over discussiëren. Statistisch gezien is Evenepoel dit jaar de beste tijdrijder, maar Ganna zal wel in vorm zijn. Ik verwacht een mooie tweestrijd."