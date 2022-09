BEKIJK: Ongeziene ontknoping op slothole in PGA Tour, Thomas Detry is 12e

Bekijk de bizarre ontknoping op de laatste hole

Danny Willett geeft de zege nog uit handen op laatste hole

Danny Willett begon met een slag voorsprong op de Amerikaan Max Homa aan de laatste hole op het Fortinet Championship. De Engelsman had de zege voor het grijpen toen hij de bal op iets meer dan een meter van de hole legde met zijn 3e slag.

Want Homa schatte zijn 3e slag vanuit de bunker helemaal verkeerd in en lag nog niet op de green. Maar met een hole-out en dus een birdie voerde hij plots toch de druk op Willett weer op.

En toen ging het mis voor de Engelsman. Willett miste eerst zijn putt voor de zege én zag de bal ook niet in de hole verdwijnen bij zijn volgende korte putt.

Zo kon hij ook geen play-off afdwingen en was plots Homa de winnaar, tot zijn eigen verbazing en die van zijn zwangere vrouw in het publiek. "Dat was waanzinnig", zei Homa. "Ik weet nog steeds niet goed wat er juist gebeurd is."