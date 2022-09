Ronde van Luxemburg: Madouas steekt slotrit op zak, Skjelmose de eindzege

In de slotrit van de Ronde van Luxemburg kregen de renners nog een pittige bergrit voor de wielen geschoven. Mattias Skjelmose Jensen begon als leider, maar had in de stand amper 3 seconden voor op de Fransman Kévin Vauquelin.

Na het startschot in Mersch was het niet lang wachten voordat de vlam in de pan schoot. Nog voor de eerste beklimming van de dag, de Côte de Nommern, vormde zich een kopgroep met Sander Armée, Felix Gall, Pierre Rolland en bergkoning Joel Nicolau.



Nicolau raapte onderweg de meeste punten op bij de beklimming van de Côte de Schlindermanderscheid, de Côte de Kautenbach en de Côte de Misärshaff en verzekerde zich zo van eindwinst in het bergklassement.



Opdracht volbracht dus voor de Spanjaard, die de kopgroep liet voor wat die was. Door builwerk van het peloton kwam alles op anderhalve kilometer van de eindmeet uiteindelijk opnieuw samen.



Klassementsmannen Madouas, Geniets, Skjelomse Jensen en Vauquelin sprintten met 4 voor de dag- en ritzege, waarin uiteindelijk Madouas aan het langste eind trok. Skjelmose Jensen werd tweede en kroonde zich zo tot eindwinnaar.