Jonge Deen Skjelmose slaat dubbelslag in tijdrit in Luxemburg: "Denk nog niet aan eindwinst"

Skjelmose denderde met een gemiddelde van 45,946 km/u door de straten, goed voor 34'05". Vauquelin kwam bijna te laat aan de start, maar reed dat van zich af. De beste Belg was Rune Herregodts (34'32") op plaats 8.



In de stand leidt Skjelmose Jensen met 3 seconden op Vauquelin en 14 op de Nederlander Sjoerd Bax. Rune Herregodts is 7e op 27 seconden.



De eerste 30 renners konden het traject afwerken in droge omstandigheden. De Deen Morten Hulgaard, als 10e gestart, zette met 34'18" een scherpe richttijd neer. De Fransman Vauquelin deed evenwel een pak beter.



Skjelmose Jensen, die zich gisteren ook al liet opmerken in de finale, was de beste aan het tussenpunt en trok die prestatie door tot op het einde.



Morgen valt het doek over de 82e editie van de Ronde van Luxemburg. De renners werken in de slotetappe, van Mersch naar de hoofdstad van het Groothertogdom, 178,4 kilometer af. In die rit zitten nog de beklimmingen van de Côte de Nommern, Côte de Schlindermanderscheid en de Côte de Kautenbach, alvorens het peloton de 2 plaatselijke ronden van elk 11,6 kilometer op de Pabeierbierg zal aansnijden.