Nele Gilis verslaat zus Tinne in finale van Open de Nantes: "Ik ben sprakeloos"

Met Nele en Tinne Gilis stonden de eerste twee reekshoofden tegenover elkaar in de finale in Nantes. De twee zussen troffen elkaar onlangs ook al in de finale van het EK, toen trok Tinne aan het langste eind.

In Nantes moest de Europese kampioen na een driesetter de zege aan haar 2 jaar oudere zus laten. Nele Gilis won met 11-9, 11-6 en 11-3. Voor de oudste van de 2 zussen was het haar eerste PSA World Tour Bronze-titel.

"Nantes is altijd een bijzondere plek geweest voor mij, ik speel altijd goed hier", vertelde Nele Gilis na de wedstrijd. "Dit was de grootste finale in mijn carrière. Dat ik hier kan winnen, tegen mijn zus en met mijn mama in het publiek, is echt heel speciaal voor mij. Ik ben sprakeloos."

"Ik wil mijn zus Tinne ook bedanken voor deze fantastische wedstrijd. De laatste keer was ze sterker dan ik, dus ik was vandaag echt uit op revanche. Tinne staat ontzettend goed te spelen, dus ik kan haast niet geloven dat ik haar kon verslaan. Ik ben heel blij voor haar en ook ontzettend trots op haar."

Volgende week spelen de zussen Gilis in Caïro het Egyptisch Open, een met 300.000 dollar gedoteerd toernooi.