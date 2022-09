Spaanse WK-renner moet huwelijk uitstellen door niet-selectie Valverde: "Mijn toekomstige vrouw is blij"

Jesus Ezquerra (Burgos-BH) toverde toen tijdens de slotetappe een verlovingsring uit zijn achterzak en vroeg zijn vriendin, die in de ploegauto zat, ten huwelijk.

Het was het meest romantische beeld uit de Vuelta 3 jaar geleden.

Niet-selectie van Valverde en co zorgt voor uitstel huwelijk

Normaal gezien zou het huwelijk van Ezquerra en zijn verloofde dit jaar plaatsvinden in het weekend van 24 en 25 september.

Maar tot zijn eigen grote verbazing werd Ezquerra plots opgeroepen door de Spaanse bondscoach om op 25 september het WK op de weg te rijden in Wollongong (Australië).

De verrassende selectie van Ezquerra was het gevolg van de niet-selectie van onder meer Alejandro Valverde, de broers Izagirre en de broers Herrada. Zij zijn met hun teams allemaal verwikkeld in de degradatiestrijd in de WorldTour, hun ploegen geven hen niet vrij voor het WK.