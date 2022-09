Anthony Joshua aanvaardt de voorwaarden voor "Battle of Britain" tegen Tyson Fury

De 34-jarige Tyson Fury, die nochtans gestopt leek, stelde een "Battle of Britain" voor omdat duidelijk is geworden dat de Oekraïner Oleksandr Usyk tot minstens begin volgend jaar niet meer zal boksen.

Usyk is in het bezit van de wereldtitels bij vier boksbonden. Tyson Fury is de wereldkampioen in de WBC-bond.

De 32-jarige Joshua leed vorige maand zijn tweede opeenvolgende nederlaag tegen Uysk in Saoedi-Arabië en leek het de komende maanden eerder rustig aan te willen doen.

Joshua's promotor, Eddy Hearn, twijfelde vorige week nog aan de ernst van het voorstel van Fury. Die zei akkoord te zullen gaan met een financiële verdeling van 60 procent in zijn voordeel en 40 procent voor Joshua.

Voor Joshua is de kamp zeker de meest lucratieve optie momenteel, maar sportief lijkt het erg risicovol. De consensus was immers dat hij na zijn nederlagen tegen Usyk juist zou moeten heropbouwen voor de top.