De Ironman keert terug naar België: Knokke-Heist ontvangt triatlonwedstrijd in 2023

De laatste Ironman in België werd in 2012 in Antwerpen gehouden. Na jarenlange speculaties over een nieuwe Ironman in ons land, maakte de organisatie vandaag bekend dat in 2023 Knokke-Heist de prestigieuze triatlon-wedstrijd mag organiseren.

Op 16 september is er een olympische afstand voor iedereen die wil deelnemen, de dag erna volgt de Ironman 70.3.